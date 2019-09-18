Бурдасову предложили двухлетний контракт в КХЛ

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов может продолжить карьеру в ярославском «Локомотиве», выступающем в КХЛ.

По сообщению издания «Чемпионат», в клубе хотят предложить игроку двухлетний контракт.

Напомним, после окончания сезона-2018/19 Бурдасов ушел из «Салавата», чтобы трудоустроиться в НХЛ, но его агент не договорился ни с одним из клубов лиги.

После этого от услуг Бурдасова успели отказаться казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».