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Бурдасову предложили двухлетний контракт в КХЛ

09:48, 18.09.2019
Бурдасову предложили двухлетний контракт в КХЛ
Фото: Светлана Садыкова / khl.ru

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов может продолжить карьеру в ярославском «Локомотиве», выступающем в КХЛ.

По сообщению издания «Чемпионат», в клубе хотят предложить игроку двухлетний контракт.

Напомним, после окончания сезона-2018/19 Бурдасов ушел из «Салавата», чтобы трудоустроиться в НХЛ, но его агент не договорился ни с одним из клубов лиги.

После этого от услуг Бурдасова успели отказаться казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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