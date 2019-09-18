Бурдасову предложили двухлетний контракт в КХЛ
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов может продолжить карьеру в ярославском «Локомотиве», выступающем в КХЛ.
По сообщению издания «Чемпионат», в клубе хотят предложить игроку двухлетний контракт.
Напомним, после окончания сезона-2018/19 Бурдасов ушел из «Салавата», чтобы трудоустроиться в НХЛ, но его агент не договорился ни с одним из клубов лиги.
После этого от услуг Бурдасова успели отказаться казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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