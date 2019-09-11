Рафик Якубов: «Ак Барс» планирует подписать шестого иностранца»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов на специальной пресс-конференции казанского клуба перед стартом домашней серии регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что думает о селекции команды и почему не будет подписан контракт с нападающим Антоном Бурдасовым, который находится сейчас на рынке свободных агентов.

— Расскажите, что думаете о селекции в межсезонье и стоит ли ждать еще новичков?

— Селекционная работа идет круглый год. Был заказ от главного тренера — мы, считаю, хорошо поработали. Приобрели нужных хоккеистов. Теперь будем смотреть по сезону.

— Из ярких игроков на рынке сейчас есть бывший нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов. Он может оказаться в «Ак Барсе»?

— Мы обсуждали его кандидатуру, нам его предлагали. Переговорили с тренерским штабом и решили отказаться. Он — парень с амбициями, будет серьезная финансовая нагрузка. Также он не подходит нам по стилю.

— Какие позиции требуют усиления, на ваш взгляд?

— В первую очередь, нападение. У нас есть глубина состава, есть молодые игроки. Но работа по селекции, повторюсь, продолжается круглый год. Никто не застрахован от травм, от каких-то других обстоятельств.

Вообще, рынок в КХЛ скудный. Мы хотим подписать шестого иностранца, но об этом можно говорить ближе к концу октября, когда уже закроются тренировочные лагеря в НХЛ, — приводит слова Якубова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что в первых трех матчах сезона «Ак Барс» одержал две победы: выиграл в Хельсинки у «Йокерита» (5:2) и обыграл «Сочи» (6:3), а также проиграл в Москве ЦСКА (2:3).