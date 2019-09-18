В США машина протаранила вестибюль отеля Trump Plaza

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В городе Нью-Рошелл машина протаранила вестибюль 40-этажного здания отеля Trump Plaza. Один человек пострадал.

В автомобиле находился только водитель, его состояние неизвестно. Человек, который находился в вестибюле отеля на момент случившегося, получил травмы, не представляющие угрозы для жизни, передает RT со ссылкой на CBS News.

Местная полиция считает произошедшее случайностью. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что таксист врезался в толпу пешеходов в Японии. Не менее семи человек пострадали.