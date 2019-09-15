Таксист врезался в толпу пешеходов в Японии
Не менее семи человек пострадали в результате наезда такси на толпу пешеходов в японском городе Нагоя. Инцидент произошел накануне вечером.
Все пострадавшие госпитализированы, пишет ТАСС, по крайней мере один из них находится в тяжелом состоянии. Полиция задержала водителя такси — известно, что ему 70 лет.
В сообщении отмечается, что в Японии в последнее время участились ДТП с участием пожилых водителей. В основном аварии оказываются связаны с неверной или запоздалой в силу возраста реакцией на происходящее на дороге.Происшествия
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