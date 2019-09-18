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Жеребьевка Лиги чемпионов. «Синтез» сыграет с итальянской «Брешией»

11:29, 18.09.2019
Жеребьевка Лиги чемпионов. «Синтез» сыграет с итальянской «Брешией»
Фото: sintez-kazan.ru

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло у мужских команд.

На данном этапе еврокубка казанскому «Синтезу» предстоит сразиться с одним из фаворитов турнира итальянской «Брешией».

Первая игра между командами состоится 21 сентября в Италии. Ответный матч в Казани пройдет 25 сентября.

Отметим, что из-за выхода в следующую стадию Лиги чемпионов стартовую игру «Синтеза» в чемпионате России перенесут на более поздний срок.

СпортВодные виды спортаОбщество Татарстан
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