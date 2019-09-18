Жеребьевка Лиги чемпионов. «Синтез» сыграет с итальянской «Брешией»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному поло у мужских команд.

На данном этапе еврокубка казанскому «Синтезу» предстоит сразиться с одним из фаворитов турнира итальянской «Брешией».

Первая игра между командами состоится 21 сентября в Италии. Ответный матч в Казани пройдет 25 сентября.

Отметим, что из-за выхода в следующую стадию Лиги чемпионов стартовую игру «Синтеза» в чемпионате России перенесут на более поздний срок.