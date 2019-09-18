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Число мигрантов в мире за 9 лет увеличилось на 51 миллион человек

11:18, 18.09.2019
Число мигрантов в мире за 9 лет увеличилось на 51 миллион человек
Фото: commons.wikimedia.org/ Elekes Andor

Число мигрантов на планете достигло 272 млн человек. Это на 51 млн человек больше, чем в 2010 году.

30% от общего числа мигрантов в мире, или 82 млн человек, зафиксировано в Европе. На Северную Америку приходится около 22% (59 млн жителей), на Северную Африку и Западную Азию — 18% (49 млн).

«В настоящее время международные мигранты составляют 3,5 процента населения мира, по сравнению с 2,8 процента в 2000 году», — говорится в сообщении ООН.

Напомним, ранее стало известно, что данные ФСБ о притоке иностранцев в Россию оказались в 6 раз выше информации Росстата.

Справка

К миграции относится любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением внешних и внутренних границ, административно-территориальных образований при желании сменить место жительства. Мигранты приезжают в другие страны учиться или работать. Также основанием для смены места проживания становятся военные конфликты, сложные политические ситуации.

Общество
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