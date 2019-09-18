В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью действия»

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Дальность действий российских ракет Х-101 является недостижимой ни для одного из конкурентов.

Так гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов ответил в интервью «Военно-промышленному курьеру» на вопрос, что Россия сможет противопоставить недавнему испытанию в США ракеты дальностью до тысячи километров после выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Обносова, у российских разработчиков есть возможности для улучшения тактико-технических характеристик ракет, однако существуют определенные ограничения, связанные с международными обязательствами.

«Мы очень законопослушная страна. <...> Мне доводилось непосредственно участвовать в переговорах по обычным вооружениям, запрещению ядерных испытаний. Могу подтвердить, насколько мы пунктуальны в выполнении всех обязательств», — добавил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия в отличие от США не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности.