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Минобороны: Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности

21:43, 12.09.2019
Минобороны: Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности
Фото: mi.ru

Россия в отличие от США не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США еще до выхода из ДРСМД заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих документ.

Напомним, 2 августа официально прекращено действие договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией. Действие договора прекратилось по инициативе Вашингтона.

Справка

ДРСМД был подписан в 1987 году. Тогда США и СССР отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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