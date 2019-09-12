Минобороны: Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности

Россия в отличие от США не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США еще до выхода из ДРСМД заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих документ.

Напомним, 2 августа официально прекращено действие договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией. Действие договора прекратилось по инициативе Вашингтона.

