Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно сыграли свадьбу

Фото: fedor_bondarchuk_original

Вчера 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева отпраздновали свою свадьбу в Санкт-Петербурге в кругу друзей. Одна из самых закрытых в шоу-бизнесе пара встречалась с 2015 года.

В Сети появилось видео с мероприятия.

Известно, что сначала гости приезжали в Юсуповский дворец, а потом отправились в дом Беггровых, где, по слухам, проходила вечеринка.

На церемонию были приглашены около 200 гостей. В их числе были замечены Ксения Собчак и ее новоиспеченный муж Константин Богомолов, Филипп Янковский, Константин Эрнст, Игорь Верник, Сергей Минаев и другие.

Информация о свадьбе тщательно скрывалась, церемония была закрытой. Неизвестна даже точная дата официального бракосочетания. Одни источники сообщают, что пара поженилась еще в августе в Москве, другие — что регистрация состоялась 16 сентября в Петербурге, третьи — что Бондарчук и Андреева поженились вчера в Юсуповском дворце.

В своем инстаграм-аккаунте Федор Бондарчук назвал свадьбу с Андреевой «главным событием жизни».

Ранее президент России Владимир Путин наградил Федора Бондарчука орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность».