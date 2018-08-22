Путин наградил Куценко, Бондарчука и Ходченкову

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении работников различных сфер государственными наградами.

В документе сказано, что звание заслуженного артиста получили актрисы Светлана Ходченкова и Дарья Мороз, а также актеры «Квартета И» Леонид Барац и Ростислав Хаит, артист театра имени Вахтангова Виктор Добронравов и актер Дмитрий Дюжев.

Режиссер Федор Бондарчук удостоен ордена Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность». Актер Николай Фоменко и режиссер Валерий Тодоровский получили медали «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Гоша Куценко и директор государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов — второй степени.

Ранее Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста».