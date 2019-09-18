СМИ сообщили о возможном скором прекращении дела против Майкла Калви

Уголовное преследование основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви может быть прекращено за отсутствием состава преступления.

Это связано с тем, что Следственный комитет РФ получил данные экспертизы «Российского общества оценщиков» (РОО), согласно которым рыночная стоимость акций компании International Financial Technology Group (IFTG) составляет 3,8 млрд рублей, а не 600 тыс. рублей, как утверждали потерпевший и само следствие, пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что теперь сторона защиты может, ссылаясь на данные оценщиков, ходатайствовать о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.



Ранее президент России Владимир Путин допустил, что Майкл Калви может быть невиновным. Напомним, американского инвестора обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

В июле Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Калви до 13 октября. Следствие просило продлить домашний арест из-за неготовности экспертизы реальной стоимости акций International Financial Technology Group, а также из-за того, что Калви, будучи на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжить заниматься преступной деятельностью.