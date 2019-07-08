Домашний арест Майкла Калви продлен на три месяца

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, на три месяца — до 13 октября.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило продлить домашний арест из-за неготовности экспертизы реальной стоимости акций International Financial Technology Group, а также из-за того, что Калви, будучи на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжить заниматься преступной деятельностью, пишет «РИА Новости».

Защита американца настаивала ввести в отношении Калви запрет определенных действий или отпустить его под залог в размере 5 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что Майкл Калви может быть невиновным. Напомним, американского инвестора обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».