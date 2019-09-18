Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Президент России Владимир Путин одобрил идею обсудить изменения избирательного законодательства.

На встрече с российским лидером глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России нужен «ремонт выборной системы». Он предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить этот вопрос.

Путин согласился на это.

«Это (политическая система, — прим. ред.) живой организм, и мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что нужно по ходу дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа России», — цитирует президента России пресс-служба Кремля.

Напомним, 8 сентября в Татарстане прошли выборы в Госсовет республики. Результаты их были оглашены в понедельник. В региональный парламент прошли представители пяти партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия Роста») плюс один независимый кандидат-одномандатник. Победу на выборах одержала «Единая Россия», набравшая 72 процента голосов в голосовании по партийным спискам. КПРФ нарастила свое присутствие в Госсовете РТ с трех до шести человек и приняла решение создать в нем фракцию. Первое заседание нового созыва парламента назначено на 20 сентября.