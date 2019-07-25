Челнинский крановый завод опубликовал новые страницы эротического календаря
Набережночелнинский крановый завод (НЧКЗ) представил очередные страницы эротического календаря.
В официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте» размещены страницы календаря за июль, август и сентябрь. Обычно НЧКЗ публиковал весь календарь полностью в начале года, а в этом году предприятие публикует по три страницы раз в квартал.
Каждое изображение по традиции сопровождается определенным призывом. Например, страница за июль гласит: «Технологии сближают».
Стоит также отметить, что три новые страницы календаря выполнены в более сдержанном стиле, чем три предыдущие.
Ранее руководитель отдела маркетинга кранового завода Ирина Музлова заявила, что «в съемках участвуют те люди, которые относятся лояльно к своему предприятию».
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