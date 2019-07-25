Челнинский крановый завод опубликовал новые страницы эротического календаря

Набережночелнинский крановый завод (НЧКЗ) представил очередные страницы эротического календаря.



В официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте» размещены страницы календаря за июль, август и сентябрь. Обычно НЧКЗ публиковал весь календарь полностью в начале года, а в этом году предприятие публикует по три страницы раз в квартал.

Каждое изображение по традиции сопровождается определенным призывом. Например, страница за июль гласит: «Технологии сближают».

Стоит также отметить, что три новые страницы календаря выполнены в более сдержанном стиле, чем три предыдущие.

Ранее руководитель отдела маркетинга кранового завода Ирина Музлова заявила, что «в съемках участвуют те люди, которые относятся лояльно к своему предприятию».

