Александр Егоров: «Все три пенальти в матче «Краснодар» — «Крылья Советов» назначены верно»

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу арбитров матчей РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов» и «Динамо» — «Уфа».



«Все три пенальти в Краснодаре были назначены верно, во всех ситуациях был фол. В матче «Зенит» — «Арсенал» арбитр правильно не назначил фол на десятой минуте.



В матче «Динамо — «Уфа», когда речь идет о ВАР, должно быть что-то объективное. В данном случае игры рукой не было, и пенальти был отменен совершенно верно», — цитирует Егорова Sport24.

Напомним, ранее полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов выразил возмущение решениями судей в игре против «Крыльев Советов».