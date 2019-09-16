Руслан Камболов: «В России VAR работает как-то не очень логично»

Фото: Олег Тихонов

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов, ранее выступавший за казанский «Рубин» высказался по поводу внедрения в Российской премьер-лиге (РПЛ) системы видеоповторов VAR.

«Мне кажется, в России VAR работает как-то не очень. Когда смотришь европейские матчи, у них все выходит как-то четко, логично. У нас многие моменты совсем нелогичные.

Мое отношение к VAR? Если там есть чистый пенальти — пожалуйста. Сейчас говорят, что любая рука — пенальти. Каждый по-разному трактует моменты», — сказал Камболов.

Отметим, что вчера «Краснодар» одолел «Крылья Советов» (4:2). Судья встречи назначил три пенальти, одно из которых за игру рукой в своей штрафной Камболовым.