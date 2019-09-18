Год назад глава Ирек Ялалов написал заявление об отставке и перешел в Совет Федерации

Год назад, 18 сентября 2018 года в мэрию Уфы поступило заявление о досрочном прекращении полномочий главы администрации Ирека Ялалова. Он руководил городом с 2012 года.

Уже через несколько дней, 22 сентября, республиканское отделение «Единой России» выдвинуло Ялалова в качестве кандидата в Совет Федерации от Башкирии. Официально он стал сенатором 3 октября 2018 года. А уже 29 октября новым мэром Уфы стал Ульфат Мустафин, до этого работавший заместителем гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

«Реальное время» публиковало подробные материалы об итогах руководства Ирека Ялалова, а также о том, что успел сделать на посту мэра Уфы Ульфат Мустафин за первые 300 дней в должности.