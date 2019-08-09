Новости недвижимости

12:49 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В центре Казани в 2020 году может открыться новый коворкинг

11:13, 09.08.2019
В центре Казани в 2020 году может открыться новый коворкинг
Фото: pxhere.com

В центре Казани в 2020 году может появиться новый коворкинг на 500 рабочих мест. Это будет первое здание сети московских коворкингов Workki в Казани.

Площадка будет располагаться на Баумана, 86, на трех этажах четырехэтажного здания, пишет «Коммерсантъ». На первом этаже здания располагается KFC. С ними сейчас компания проводит переговоры, поскольку из-за капремонта дома им придется приостановить на время работу.

Средняя стоимость суточной аренды рабочего места в Workki составляет от 900 до 2,1 тыс. рублей. Месячная аренда — от 11,8 тыс. до 29,3 тыс. руб.

Рынок коворкингов Казани оценивается в сумму до 180 млн руб. и делится между восьми компаниями. Workki способен занять достойное место за счет удобного расположения вблизи сети транспорта и заведений общепита.

Ранее «Реальное время» разбиралось, приживутся ли в России европейские форматы жилья.

НедвижимостьТехнологииОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров