В центре Казани в 2020 году может открыться новый коворкинг

В центре Казани в 2020 году может появиться новый коворкинг на 500 рабочих мест. Это будет первое здание сети московских коворкингов Workki в Казани.

Площадка будет располагаться на Баумана, 86, на трех этажах четырехэтажного здания, пишет «Коммерсантъ». На первом этаже здания располагается KFC. С ними сейчас компания проводит переговоры, поскольку из-за капремонта дома им придется приостановить на время работу.

Средняя стоимость суточной аренды рабочего места в Workki составляет от 900 до 2,1 тыс. рублей. Месячная аренда — от 11,8 тыс. до 29,3 тыс. руб.

Рынок коворкингов Казани оценивается в сумму до 180 млн руб. и делится между восьми компаниями. Workki способен занять достойное место за счет удобного расположения вблизи сети транспорта и заведений общепита.



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