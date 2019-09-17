Злоумышленники ограбили офис КПК в Саранске и связали сотрудницу скотчем — их поймали в Казани

Полиция задержала троих подозреваемых в нападении на офис кредитного кооператива в Саранске (Мордовия). Задержание прошло в Казани.

Подозреваемые 14 августа 2019 года приехали на автомобиле из Казани в Саранск с целью совершения хищения чужого имущества — денежных средств КПК «Народный Капитал».

Примерно в 9 часов 30 минут того же дня подозреваемые зашли в офис КПК «Народный Капитал», расположенный в доме по пр. Ленина г. Саранска и, напав на сотрудницу, открыто похитили из сейфа денежные средства в сумме 2,3 млн рублей, принадлежащие КПК «Народный Капитал», после чего связали руки и ноги сотруднице скотчем и с места преступления скрылись, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда г. Саранска.

Ранее сообщалось об аресте в Казани замначальника полиции Бавлинского района.

