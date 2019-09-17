На маршруте Казань — Аэропорт запустят дополнительные электрички

С 20 сентября назначаются дополнительные пригородные поезда сообщением Аэропорт — Казань и Казань — Аэропорт.

Поезд №6717 сообщением Аэропорт — Казань будет отправляться со станции «Аэропорт» в 02.10. Прибытие на станцию «Казань» в 02.30.

Поезд №6718 сообщением Казань — Аэропорт будет отправляться со станции «Казань» в 03.20. Прибытие на станцию «Аэропорт» в 03.40.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок. Время в пути между конечными станциями составит 20 минут, сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Ранее сообщалось об изменении расписания ряда пригородных поездов в Удмуртии, Татарстане и Кировской области с 31 августа по 19 сентября.