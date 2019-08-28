Расписание движения ряда пригородных поездов в Татарстане изменят из-за ремонта путей

Расписание ряда пригородных поездов в Удмуртии, Татарстане и Кировской области изменится с 31 августа по 19 сентября. Разница с действующим расписанием составит от одной минуты до получаса.

Расписание изменится для большинства остановок по ходу следования поездов сообщением Ижевск — Кизнер — Ижевск, Казань — Шемордан — Казань, Казань — Сосновка- Казань, Казань — Свияжск, Арск — Васильево, Казань — Вятские Поляны — Казань, Казань — Арск — Казань, Кизнер — Казань, Кизнер — Вятские Поляны.

Изменения связаны с ремонтными работами на перегоне Пычас — Карамбай в Можгинском районе Удмуртии. По данным пресс-службы, здесь планируется провести глубокую очистку щебеночного балласта и укладку новой рельсошпальной решетки на протяжении 13,8 км.

Всего в Ижевском регионе ГЖД в текущем году планируется произвести капремонт 100,06 км пути, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Напомним, с начала года на двухэтажных поездах в Москву съездили 282 тысячи казанцев и ижевчан.

