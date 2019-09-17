Стали известны победители республиканского конкурса «Лучший директор школы» из Казани

Победителями республиканского конкурса «Лучший директор школы 2019» из Казани стали директора лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ Елена Скобельцына и гимназии №179 Эльвира Наумова.

Призерами конкурса названы директор IТ-лицея КФУ Тимербулат Самерханов, руководитель гимназии №75 Лариса Помыкалова, директор лицея №131 Альфия Хабибуллина.

Среди лауреатов конкурса также оказались казанские директора: руководитель гимназии №102 им. М.С. Устиновой Московского района Ирина Проценко, лицея-интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии при КНИТУ Лилия Ибрашева, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, в Татарстане на выходных завершился республиканский конкурс на соискание гранта «Лучший директор школы». Абсолютным победителем стал директор гимназии №26 из Набережных Челнов Андрей Сальников.

Всего участие в конкурсе приняли 36 директоров школ из разных городов и районов Татарстана.