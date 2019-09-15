В Татарстане назвали лучшего директора школы
В Татарстане завершился республиканский конкурс на соискание гранта «Лучший директор школы». Победителем стал директор гимназии №26 из Набережных Челнов Андрей Сальников.
Лауреатами конкурса стали еще пять руководителей школ из Челнов: Рамзия Зайнуллина (школа №56), Лейсан Мифтахова (школа №37), Марс Гафуров (школа №35), Гульнара Гарипова (пролицей №78), Эльмира Шарипова (кадетская школа №82).
Победитель получил 225 тыс. рублей, лауреаты — по 90 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.ОбществоОбразование Татарстан
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