В Казани пройдет открытый чемпионат по лыжероллерам

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В Казани пройдет открытый чемпионат по лыжероллерам Time Sprint 2019, посвященный 50-летию спортивной школы по лыжным гонкам и спортивному ориентированию.

Соревнования пройдут 22 сентября на территории, прилегающей к стадиону «Казань Арена».

Участники будут поделены на четыре группы: мужчины 1983—2002 годов рождения, мужчины 1982 года рождения и старше, женщины 1983—2002 годов рождения и женщины 1982 года рождения и старше, сообщает пресс-служба мэрии Казани.