Новости спорта

20:07 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сейв Рейдеборна в матче с «Магниткой» стал лучшим спасением недели в КХЛ

15:58, 16.09.2019
Сейв Рейдеборна в матче с «Магниткой» стал лучшим спасением недели в КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала десятку лучших спасений голкиперов на прошедшей неделе.

Лучшим признан сейв вратаря «Ак Барса» Адама Рейдеборна в матче против «Металлурга» из Магнитогорска. Голкипер казанцев спас ворота от гола после броска Сергея Мозякина, отбив шайбу в падении клюшкой.

Также в число лучших спасений вошел сейв Василия Кошечкина, который спас «Металлург» от гола Владимира Ткачева в игре с «Ак Барсом».

Ранее в число лучших игроков недели КХЛ включил нападающего «Нефтехимика» Рафаэля Бикмуллина.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров