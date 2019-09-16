Сейв Рейдеборна в матче с «Магниткой» стал лучшим спасением недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала десятку лучших спасений голкиперов на прошедшей неделе.

Лучшим признан сейв вратаря «Ак Барса» Адама Рейдеборна в матче против «Металлурга» из Магнитогорска. Голкипер казанцев спас ворота от гола после броска Сергея Мозякина, отбив шайбу в падении клюшкой.

Также в число лучших спасений вошел сейв Василия Кошечкина, который спас «Металлург» от гола Владимира Ткачева в игре с «Ак Барсом».

Ранее в число лучших игроков недели КХЛ включил нападающего «Нефтехимика» Рафаэля Бикмуллина.