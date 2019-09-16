Бикмуллин из «Нефтехимика» — лучший нападающий недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков прошедшей игровой недели.

Лучшим нападающим недели признан игрок «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин. 22-летний форвард нижнекамцев провел три игры, в которых набрал 5(4+1) очков. Также он стал автором первого хет-трика сезона в КХЛ.

Лучшим вратарем признан игрок «Автомобилиста» Якуб Коварж. Голкипер отразил 96,97% бросков при коэффициенте надежности 0,96. В матче с «Салаватом Юлаевым» Коварж оставил свои ворота «сухими».

Лучшим защитником стал хоккеист «Трактора» Йессе Виртанен, на его счету 3(2+1) набранных очка и показатель полезности «+5».

Новичком недели признан защитник «Сочи» Михаил Гордеев. Недавно он записал на свой счет первую шайбу в КХЛ, которая помогла его команде перевести игру с «Витязем» в овертайм.