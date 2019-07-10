В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании с 14 лет за жестокое обращение с животными

Депутаты из Санкт-Петербурга внесли в Государственную думу поправки о привлечении к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14 лет.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными. Даже в том случае, если эти действия были совершены группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в интернете.



Сейчас за жестокое обращение с животными человека штрафуют на 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Также могут быть назначены обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее фракция «Единой России» в Госсовете РТ предложила создать в Татарстане программу по регулированию численности бездомных животных.