Восемь человек погибли во время ночного пожара в Красноярске
В центральный аппарат Следственного комитета России передано уголовное дело о гибели восьми человек при пожаре в Красноярске.
В пятиэтажном жилом доме в Красноярске в ночь с 15 на 16 сентября произошел пожар, в результате которого погибло восемь человек. Среди них — четверо несовершеннолетних и четверо взрослых.
В квартире проживала семья с двумя детьми, к ним на выходные приехали родственники.
В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, специалисты других ведомств. Устанавливается причина возгорания и обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба Следкома РФ.
Предварительной причиной пожара является короткое замыкание, специалисты рассматривают и другие версии.
Ранее сообщалось, что в Башкирии с начала года в огне погибли семь детей.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым