Восемь человек погибли во время ночного пожара в Красноярске

В центральный аппарат Следственного комитета России передано уголовное дело о гибели восьми человек при пожаре в Красноярске.

В пятиэтажном жилом доме в Красноярске в ночь с 15 на 16 сентября произошел пожар, в результате которого погибло восемь человек. Среди них — четверо несовершеннолетних и четверо взрослых.

В квартире проживала семья с двумя детьми, к ним на выходные приехали родственники.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, специалисты других ведомств. Устанавливается причина возгорания и обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба Следкома РФ.

Предварительной причиной пожара является короткое замыкание, специалисты рассматривают и другие версии.

Ранее сообщалось, что в Башкирии с начала года в огне погибли семь детей.