В Башкирии с начала года в огне погибли семь детей

Фото: Правительство РБ

В правительстве Башкирии прошло селекторное совещание по профилактике гибели людей при пожарах. Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Эдуард Идрисов и председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров озвучили причины гибели людей и предложения по мерам ее профилактики.

По их словам, на сегодняшний день зафиксирован рост количества погибших при пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, с начала года погибли 192 человека, в том числе 7 детей. Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей.

— Эффективной мерой профилактики пожаров является также оказание помощи малообеспеченным, одиноким гражданам в приведении электропроводки и печного отопления их жилья в пожаробезопасное состояние. В настоящее время разрабатывается механизм оказания такой помощи, — отметили спикеры.

С учетом того, что 41 процент погибших приходится на пожары, возникшие из-за курения в состоянии опьянения, предлагается проведение информационно-профилактических акций с привлечением СМИ, общественности, депутатского корпуса, общественных инспекторов пожарной безопасности, волонтеров.