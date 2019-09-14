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Саудовская Аравия сократила вдвое добычу нефти из-за атак беспилотников

19:36, 14.09.2019 1
Саудовская Аравия сократила вдвое добычу нефти из-за атак беспилотников
Фото: pixabay.com

Саудовская Аравия прекратила добычу и экспорт нефти. Это связано с нападением беспилотников на два завода компании Saudi Aramco, в том числе и крупнейший в мире по переработке нефти.

Saudi Aramco после атаки была вынуждена сократить добычу на 5 млн баррелей в сутки, что составляет половину суточного объема добычи, пишет Reuters.

Нападение произошло сегодня, были атакованы объекты на крупных месторождениях в Абкайке (там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод) и Хурайсе. После атак начались пожары.

ПромышленностьНефть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 сен
    Опять дожди с сажей будут, как после войны в ираке в 1991 году?
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