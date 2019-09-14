Саудовская Аравия сократила вдвое добычу нефти из-за атак беспилотников

Саудовская Аравия прекратила добычу и экспорт нефти. Это связано с нападением беспилотников на два завода компании Saudi Aramco, в том числе и крупнейший в мире по переработке нефти.

Saudi Aramco после атаки была вынуждена сократить добычу на 5 млн баррелей в сутки, что составляет половину суточного объема добычи, пишет Reuters.

Нападение произошло сегодня, были атакованы объекты на крупных месторождениях в Абкайке (там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод) и Хурайсе. После атак начались пожары.