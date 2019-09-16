Максим Михайлов: «Неадекватные растраты бюджетных средств — это проблема нашей страны, а не футболистов»

Фото: "Реальное время"

Лидер сборной России по волейболу и казанского «Зенита» Максим Михайлов рассказал о своем отношении к большим зарплатам российских футболистов.

— У вас есть объяснение, почему многие спортсмены зачастую относятся к футболистам с негативом?

— Могу говорить за себя. Я на своем пути встречал футболистов, и они были куда в большей мере порядочные, чем о них обычно говорят.

Понимаю, что у них каждая история сильно раздута. Футбол — это вид спорта номер один. За ним смотрят все. К волейболистам такого внимания нет, поэтому сложно сравнивать. Неизвестно, как было бы у нас, если бы мы находились под таким пристальным вниманием.

— Раздутые зарплаты даже для тех, кто в глубоком запасе?

— Это не их проблема. Когда человеку предлагают большие деньги — он, если не дурак, согласится. Футболисты же не делают ничего запрещенного.

Не думаю, что человек, сидящий на скамейке, требует себе повышения зарплаты. Но если ему это предлагают, то почему он должен отказываться? Кто бы отказался?

Другое дело, что зачастую средства бюджетные, и их не всегда адекватные растраты — это проблема нашей страны. Но не футболистов, — сказал Михайлов.

Напомним, ранее российский шахматист Сергей Карякин назвал «несправедливыми» зарплаты футболистов.