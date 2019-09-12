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Сергей Карякин: «Несправедливо, когда футболист сидит на лавке и получает миллионы»

23:49, 12.09.2019
Сергей Карякин: «Несправедливо, когда футболист сидит на лавке и получает миллионы»
Фото: Олег Тихонов

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о разнице заработков в шахматах по сравнению с другими видами спорта.

«Одно дело, когда большие зарплаты у именитых футболистов, звезд, приносящих пользу команде. Совсем другое, когда человек сидит на лавке, выходит в одной-двух играх за сезон и получает миллионы. Вот это несправедливо.

Шахматы вообще в этом плане отстают от многих видов спорта», — приводятся слова Карякина на сайте пресс-центра Кубка мира ФИДЕ.

СпортФутболОбщество
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