Сергей Карякин: «Несправедливо, когда футболист сидит на лавке и получает миллионы»

Фото: Олег Тихонов

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о разнице заработков в шахматах по сравнению с другими видами спорта.

«Одно дело, когда большие зарплаты у именитых футболистов, звезд, приносящих пользу команде. Совсем другое, когда человек сидит на лавке, выходит в одной-двух играх за сезон и получает миллионы. Вот это несправедливо.

Шахматы вообще в этом плане отстают от многих видов спорта», — приводятся слова Карякина на сайте пресс-центра Кубка мира ФИДЕ.