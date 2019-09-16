Роскачество дало советы, как правильно прочитать маркировку товара

Роскачество дало советы, как правильно читать этикетку товара, так как это зачастую становится проблемным для потребителей.



Так, при чтении состава продукта нужно обратить внимание на то, что первым указывается ингредиент, массовая доля которого больше. Между тем фрукты, ягоды, овощи, орехи, злаки, грибы, пряности, специи могут перечисляться в любой последовательности.

Согласно техрегламенту «О безопасности пищевой продукции», на любой этикетке должна быть информация о наименовании пищевой продукции, ее составе, количестве или весе, о дате изготовления, сроке годности и условиях хранения, а также наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности, сведения о наличии генно-модифицированных организмов (ГМО), сообщается на сайте Роскачества.

Также на упаковке должны быть указаны компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию и противопоказаны при определенных заболеваниях. Если в продукте есть пищевые добавки, на этикетке должны быть указаны их наименования и назначение каждой из них.

Ранее в Роскачестве рассказали, какие продукты лучше не мыть перед приготовлением.