В Роскачестве рассказали, какие продукты лучше не мыть перед приготовлением

Эксперты Роскачества составили список продуктов, которые лучше не мыть перед приготовлением. В него вошли курица, мясо и грибы.

Как объясняют специалисты ведомства, в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадая в чистую посуду или пищу. Так, в 25% случаев у людей, мывших птицу перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой, говорится в исследовании организации.

Подчеркивается, что вредоносные бактерии в мясе птицы можно уничтожить лишь с помощью длительной термообработки.

Кроме того, эксперты не советуют мыть яйца, поскольку они имеют пористую структуру и тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает их от попадания внутрь микробов. Если помыть их, можно удалить кутикулу и бактерии проникнут внутрь.

Также не рекомендуется мыть грибы, купленные в магазинах. Во-первых, они уже очищены от грязи, земли, а во-вторых — из-за воды грибы теряют значительную часть вкуса и аромата. Лучше протирать их влажной тканью, советуют эксперты.

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