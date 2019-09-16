«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов

«Роскосмос» рассматривает возможность вернуть огнестрельное оружие в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов.

Новый запас составят для пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орел», ранее известного как «Федерация». Первый его полет планируется на 2025 год, пишет «РИА Новости».



Оружие выдавалось космонавтам до 2007 года. Сначала это был пистолет Макарова, затем — специальный трехствольный пистолет для защиты от опасных зверей, охоты и пуска сигнальных ракет. Космонавты брали его в полет.

Ранее на авиасалоне МАКС представили новый многоразовый скафандр «Сокол-М». Он получил множество технических усовершенствований, но лишился ширинки.