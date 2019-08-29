Новые скафандры для российских космонавтов лишились ширинки

На авиасалоне МАКС представили новый многоразовый скафандр «Сокол-М». Он получил множество технических усовершенствований, но лишился ширинки.

Гендиректор компании-разработчика НПП «Звезда» Сергей Поздняков отметил, что этот факт сведет на нет «гагаринскую традицию». Согласно сложившейся традиции космонавты должны помочиться на колесо автобуса перед стартом.

«Я не знаю, как они смогут это сделать, у нас ширинка не предусмотрена», — приводит слова Позднякова «Интерфакс».

При этом он рассказал, что скафандр будет рассчитан минимум на 10 полетов. Надеть его можно за 2,5 минуты, что вдвое выше сегодняшних нормативов. «Сокол-М» — первый российский скафандр, в котором используются герметичные застежки-молнии.

В ближайшее время начнутся конструкторско-доводческие испытания этого скафандра, в 2020 году начнутся автономные испытания и затем наземные испытания с кораблем, рассказал глава НПП «Звезда».