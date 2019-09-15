Аналитики: цена на нефть может подскочить до $100 после атаки дронов на заводы в Саудовской Аравии

Стоимость нефти завтра подскочит на $5—10 за баррель и может дойти до $100 за баррель, если Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу полезного ископаемого после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод. К такому мнению пришли трейдеры и аналитики, опрошенные Reuters.

Так, Боб Макнелли из Rapidan Energy считает, что цены на нефть в течение недели подскочат минимум на $15—20. Стоимость нефти будет составлять $100, если Эр-Рияду не удастся ликвидировать последствия ЧП в течение 30 дней, то стоимость нефти может превысить $100, пишет Reuters.

Ранее Саудовская Аравия сократила добычу нефти в два раза. Это связано с нападением беспилотников на два завода компании Saudi Aramco, в том числе и на крупнейший в мире завод по переработке нефти.

Нападение произошло накануне, дронами были атакованы объекты на крупных месторождениях в Абкайке (там находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод) и Хурайсе. После атак начались пожары.