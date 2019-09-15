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РУСАДА выявило с начала года более 160 нарушений антидопинговых правил

17:20, 15.09.2019
РУСАДА выявило с начала года более 160 нарушений антидопинговых правил
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По итогам января — августа 2019 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 161 случай возможного нарушения антидопинговых правил. Это больше, чем за весь 2018 год (146).

В августе сотрудниками агентства было выявлено 10 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в июле, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

Ранее, в августе, «Уфа» стала самым тестируемым на допинг клубом РПЛ. В прошедшем месяце на допинг были проверены целых три футболиста уфимской команды. В число проверенных вошли полузащитники Азер Алиев и Николай Гиоргобиани, а также нападающий Дмитрий Сысуев.

Спорт
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