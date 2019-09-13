«Уфа» стала самым тестируемым на допинг клубом РПЛ в августе

Согласно материалам Российского антидопингового агентства (РУСАДА), футбольный клуб «Уфа» стала самым проверяемой командой Российской премьер-лиги (РПЛ) в августе.

В прошедшем месяце на допинг были проверены целых три футболиста уфимской команды. В число проверенных вошли полузащитники Азер Алиев и Николай Гиоргобиани, а также нападающий Дмитрий Сысуев.

Лидерство «Уфы» по количеству проверок объяснили тем, что ни один игрок уфимцев не прошел тестирование в июле.

Отметим, что всего в августе допинг-тест прошли восемь футболистов клубов РПЛ.