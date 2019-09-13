Кабмин Татарстана продлил программу инновационной экономики до 2024 года

Правительство Татарстана продлило действие госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика РТ» на три года. С 2022 по 2024 годы на нее планируется потратить 10,45 млрд рублей.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации РТ.

Ранее программа была рассчитана на период с 2014 по 2021 годы. Теперь же она продлена на три года.

Согласно документу, в 2022 году на программу будет выделено 5,38 млрд рублей. В 2023-м — 2,68 млрд, а в 2024-м — 2,39 млрд.