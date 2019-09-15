«Оренбург» — «Рубин»: Зуев и Ташаев выйдут в стартовом составе, Сорокин остался в запасе

Стал известен стартовый состав «Рубина» на выездной матч против «Оренбурга» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На поле с первых минут появится сразу два новичка — арендованный у «Ростова» Александр Зуев и игрок «Спартака» Александр Ташаев. При этом в числе запасных остался защитник Егор Сорокин.

Состав «Рубина»: Дюпин — Степанов, Уремович, Плиев, Данченко — Башкиров, Коновалов, Могилевец — Зуев, Ташаев, Марков.