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Зарплату голливудских актеров и актрис сравнили — мужчины зарабатывают на $1 млн больше женщин

03:18, 16.09.2019
Зарплату голливудских актеров и актрис сравнили — мужчины зарабатывают на $1 млн больше женщин
Фото: pexelx.com

Голливудские актеры зарабатывают за фильм в среднем на $1 млн больше актрис, выяснили исследователи из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера.

Анализ основывался на показателях гонораров 246 актеров и актрис в период с 1980 по 2015 гг. В совокупности эти актеры снялись в 1373 фильмах. Согласно исследованию, разница в заработке за весь охваченный период менялась незначительно.

При этом наибольший разрыв зафиксирован в экшн-фильмах. Как пишет The Guardian, там актеры получают на $1,8 млн больше, нежели актрисы.

АналитикаБизнес
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