Зарплату голливудских актеров и актрис сравнили — мужчины зарабатывают на $1 млн больше женщин

Голливудские актеры зарабатывают за фильм в среднем на $1 млн больше актрис, выяснили исследователи из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера.

Анализ основывался на показателях гонораров 246 актеров и актрис в период с 1980 по 2015 гг. В совокупности эти актеры снялись в 1373 фильмах. Согласно исследованию, разница в заработке за весь охваченный период менялась незначительно.

При этом наибольший разрыв зафиксирован в экшн-фильмах. Как пишет The Guardian, там актеры получают на $1,8 млн больше, нежели актрисы.