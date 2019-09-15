Фондовый рынок Саудовской Аравии упал после нападения на НПЗ

Индекс саудовской фондовой биржи (The Tadawul All Share Index) упал на открытии в воскресенье более чем на 2,5%. Его показатель составил 7629,49 пункта, при этом предыдущие торги закрылись на отметке 7831,8 пункта.

По сравнению с годовым максимумом в мае 2019 года в 9 403 пунктов, падение составило 18%, пишет РБК.

Напомним, об атаке на один из крупнейших НПЗ в мире, принадлежащий Saudi Aramco стало известно накануне. Атаку совершили при помощи беспилотников. Вскоре после этого стало известно, что из-за атаки Саудовская Аравия сократила вдвое добычу нефти.