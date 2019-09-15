Скончался академик РАН Виктор Ивантер

Российский ученый-экономист, академик Российской академии наук (РАН) Виктор Ивантер ушел из жизни сегодня в возрасте 83 лет. Ивантер известен как основатель отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования.

О смерти ученого сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы РАН. Причина смерти не называется.

Ивантер родился в Москве в 1935 году, с 1961 года занимался экономической наукой. Более 30 лет Ивантер трудился в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, возглавлял его, а с 2018 года был научным руководителем.

