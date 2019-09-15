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В России начались учения «Центр-2019» с участием 130 тысяч военных

10:56, 15.09.2019
В России начались учения «Центр-2019» с участием 130 тысяч военных
Фото: скриншот видео youtube.com

Сегодня в Оренбургской области на полигоне Донгуз стартовала церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Центр-2019», которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году.

В учениях участвуют почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. Маневры пройдут с 16 по 21 сентября.

Помимо российских военных в учениях участвуют воинские контингенты КНР, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Напомним, в августе Минобороны показало видео приземления дюжины боевых Су-34 на трассе в Татарстане — это также произошло в рамках специальных учений.

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