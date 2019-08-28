Минобороны показало видео приземления дюжины боевых Су-34 на трассе в Татарстане

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Министерство обороны России опубликовало видео, как 12 боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль Европа — Западный Китай в Татарстане. Это произошло в рамках специального учения по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ, которое проходит на территории Центрального военного округа.





«При проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых в случае необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов. На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром, где находятся склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету», — говорится в сообщении Минобороны.



Также в ходе учения впервые была применена в полевых условиях автоматизированная система централизованной заправки авиации топливом.

Напомним, что сегодня в Чистопольском районе Татарстана прошли специальные учения по материально-техническому обеспечению (МТО) войск Центрального военного округа. Руководил ими заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. На учениях была смоделирована атака аэродрома беспилотниками, а также нападение диверсионно-разведывательной группы.