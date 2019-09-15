Миодраг Божович: «Взял бы в «Крылья» и Кокорина, и Мамаева»
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о желании пригласить в клуб футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, ранее вышедших из тюрьмы по УДО.
— Самый талантливый игрок, которого вам доводилось тренировать?
— (Задумывается). Думаю, Кокорин, с которым мы пересекались в «Динамо». А еще Смолов. Вот они, пожалуй, лучшие.
— Рады, что Кокорин наконец выходит на свободу?
— Конечно! Надеюсь, он еще сможет заиграть на высоком уровне, потому что у него хорошие профессиональные качества. А вообще жаль, что он попал в эту историю.
— Будь у вас возможность взять его в «Крылья», взяли бы?
— Я бы взял и Кокорина, и Мамаева, — сказал Божович.
Отметим, что ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подверг критике Божовича фразой «избави бог нашу команду от тренера, который несет чушь».СпортФутболОбщество
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