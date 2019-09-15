Миодраг Божович: «Взял бы в «Крылья» и Кокорина, и Мамаева»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о желании пригласить в клуб футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, ранее вышедших из тюрьмы по УДО.

— Самый талантливый игрок, которого вам доводилось тренировать?

— (Задумывается). Думаю, Кокорин, с которым мы пересекались в «Динамо». А еще Смолов. Вот они, пожалуй, лучшие.

— Рады, что Кокорин наконец выходит на свободу?

— Конечно! Надеюсь, он еще сможет заиграть на высоком уровне, потому что у него хорошие профессиональные качества. А вообще жаль, что он попал в эту историю.

— Будь у вас возможность взять его в «Крылья», взяли бы?

— Я бы взял и Кокорина, и Мамаева, — сказал Божович.

Отметим, что ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подверг критике Божовича фразой «избави бог нашу команду от тренера, который несет чушь».