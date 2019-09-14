В Башкирии запустят Центр управления регионом

В Башкирии к концу года создадут Центр управления регионом (ЦУР) для оперативного реагирования на жалобы и отслеживания динамики изменений.

Решение об этом было принято после посещении делегации региона Московской области, где уже функционирует аналогичный центр.

Основой ЦУР станет работающая в Башкирии система мониторинга «Инцидент менеджмент», в функционал которой добавится отслеживание экономических показателей. Это позволит оценить эффективность решений правительства по реализации национальных проектов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на и.о. вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, помимо вышеописанных задач руководству региона нужен ЦУР для предотвращения проблем, связанных с починкой дорог, возникновением очередей в больницах, строительством инфраструктуры.