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СМИ: Сноуден тайно женился в России

02:33, 14.09.2019
СМИ: Сноуден тайно женился в России
Фото: commons.wikimedia.org / Gage Skidmore

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден 2 года назад тайно женился на своей девушке Линдси Миллс в России.

По словам Сноудена, он смирился с тем, что будет в России на долгие годы, и на этом основании планирует свое будущее. В интервью The Guardian он отметил, что сейчас может вести более или менее нормальную повседневную жизнь в России — свободно передвигаться по городу, кататься на метро, посещать художественные галереи или балет, а также сидеть с друзьями в кафе и ресторанах.

Напомним, Эдвард Сноуден с 2013 года скрывается в России от преследования США за раскрытие секретной информации АНБ касательно тотальной слежки властей за гражданами.

В июне 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США никогда не обсуждали вопрос выдачи Сноудена.

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