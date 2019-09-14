СМИ: Сноуден тайно женился в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден 2 года назад тайно женился на своей девушке Линдси Миллс в России.

По словам Сноудена, он смирился с тем, что будет в России на долгие годы, и на этом основании планирует свое будущее. В интервью The Guardian он отметил, что сейчас может вести более или менее нормальную повседневную жизнь в России — свободно передвигаться по городу, кататься на метро, посещать художественные галереи или балет, а также сидеть с друзьями в кафе и ресторанах.



Напомним, Эдвард Сноуден с 2013 года скрывается в России от преследования США за раскрытие секретной информации АНБ касательно тотальной слежки властей за гражданами.

В июне 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США никогда не обсуждали вопрос выдачи Сноудена.