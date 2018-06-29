РФ и США не обсуждали выдачу Сноудена, заявил Лавров
Россия и США никогда не обсуждали вопрос выдачи экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel4.
«Мы никогда не обсуждали Эдварда Сноудена с новой американской администрацией. Президент [РФ Владимир] Путин затронул этот вопрос несколько лет назад, когда ему задали вопрос, он сказал, что это должен решать сам Сноуден», — заявил он, отвечая на вопрос, будет ли Россия обсуждать этот вопрос во время предстоящего российско-американского саммита.
Министр подчеркнул, что российские власти уважают его права и не могут против воли выдворить его из страны, «потому что он оказался в России даже без американского паспорта, потому что он был аннулирован во время его перелета из Гонконга», пишет «РИА Новости».
Ранее Сноуден назвал попытки российских властей заблокировать мессенджер Telegram «цензурой».ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым