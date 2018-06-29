РФ и США не обсуждали выдачу Сноудена, заявил Лавров

Россия и США никогда не обсуждали вопрос выдачи экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel4.

«Мы никогда не обсуждали Эдварда Сноудена с новой американской администрацией. Президент [РФ Владимир] Путин затронул этот вопрос несколько лет назад, когда ему задали вопрос, он сказал, что это должен решать сам Сноуден», — заявил он, отвечая на вопрос, будет ли Россия обсуждать этот вопрос во время предстоящего российско-американского саммита.

Министр подчеркнул, что российские власти уважают его права и не могут против воли выдворить его из страны, «потому что он оказался в России даже без американского паспорта, потому что он был аннулирован во время его перелета из Гонконга», пишет «РИА Новости».

Ранее Сноуден назвал попытки российских властей заблокировать мессенджер Telegram «цензурой».